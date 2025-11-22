В Калининградской области полиция ищет очевидцев ДТП на Нарвской

Инцидент произошёл в субботу, 22 ноября около 12:52 на ул. Нарвской. Водитель автомобиля сбил человека на пешеходном переходе. В результате ДТП женщина получила травмы. Её увезли в больницу. «Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения», — говорится в сообщении.