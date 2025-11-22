Ричмонд
Волгоградка перевела на счета мошенников 710 тысяч рублей

Жительница Красноармейского района думала, что ей угрожает тюрьма.

Источник: РИА "Новости"

60-летней волгоградке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что женщину подозревают в финансировании вражеского государства. Чтобы снять обвинения, ей нужно было задекларировать денежные средства. Под давлением мошенника потерпевшая собрала все имеющиеся у нее дома деньги.

Напуганная женщина пришла в банк и перевела 710 тыс. рублей на три «специальных» счета, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

Потом она поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Жителям региона напоминают, что ни в коем случае нельзя совершать финансовые операции по требованию неизвестных людей, которые звонят или пишут. Если есть сомнения, стоит самостоятельно обратиться в официальные организации, чтобы уточнить. В любом случае надо положить трубку и прекратить подозрительный разговор.