Волгоградка перевела на счета мошенников 710 тысяч рублей

60-летней волгоградке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что женщину подозревают в финансировании вражеского государства. Чтобы снять обвинения, ей нужно было задекларировать денежные средства. Под давлением мошенника потерпевшая собрала все имеющиеся у нее дома деньги.
Напуганная женщина пришла в банк и перевела 710 тыс. рублей на три «специальных» счета, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.
Потом она поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. Было возбуждено уголовное дело.
Жителям региона напоминают, что ни в коем случае нельзя совершать финансовые операции по требованию неизвестных людей, которые звонят или пишут. Если есть сомнения, стоит самостоятельно обратиться в официальные организации, чтобы уточнить. В любом случае надо положить трубку и прекратить подозрительный разговор.