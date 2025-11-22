Волгоградка перевела на счета мошенников 710 тысяч рублей

Жителям региона напоминают, что ни в коем случае нельзя совершать финансовые операции по требованию неизвестных людей, которые звонят или пишут. Если есть сомнения, стоит самостоятельно обратиться в официальные организации, чтобы уточнить. В любом случае надо положить трубку и прекратить подозрительный разговор.