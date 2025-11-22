Ричмонд
Трамвай и автобус с пассажирами столкнулись 22 ноября в Самаре

ДТП с общественным транспортом в Самаре обошлось без пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 22 ноября столкнулись троллейбус и автобус, в которых были пассажиры. ДТП произошло около 15.08 на пересечении улиц Клиническая и Больничная. О подробностях инцидента рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

«54-летний водитель автобуса № 67 не уступил дорогу трамваю № 3 под управлением 44-летнего водителя», — следует из пресс-релиза ведомства.

Трамвай в этот момент поворачивал по выделенным трамвайным путям. В нем было 36 пассажиров, а в автобусе — 10. К счастью, никто не пострадал, только транспорт получил механические повреждения. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.