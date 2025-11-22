В Перми в ДТП погиб 78-летний водитель «Лады»

В субботу, 22 ноября, в Перми произошло смертельное ДТП. Около 16 часов 78-летний водитель «Лады» ехал по дороге Жебреи-Городская свалка. Погода в это время была не самой удачной для движения — шел снег, на дороге была гололедица. Возможно, именно это и привело к трагедии.
— По предварительной информации, водитель «Лады» по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Тойота», — рассказали «КП»-Пермь в пресс-службе краевой полиции. — В результате водитель «Лады» погиб. Водитель иномарки — 56-летняя женщина — с травмами госпитализирована в медучреждение. Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств ДТП.