В Перми в ДТП погиб 78-летний водитель «Лады»

В субботу, 22 ноября, в Перми произошло смертельное ДТП. Около 16 часов 78-летний водитель «Лады» ехал по дороге Жебреи-Городская свалка. Погода в это время была не самой удачной для движения — шел снег, на дороге была гололедица. Возможно, именно это и привело к трагедии.