Не выходит на связь уже 3 сутки: 22-летний парень поехал в Екатеринбург и загадочно пропал

22-летний Вячеслав Ванжа из Нижнего Тагила не выходит на связь уже третьи сутки. Недавно он отправился в Екатеринбург, после чего его след потерялся. Родные молодого человека не знают точной даты, когда Вячеслав уехал, а также одежду, в которой он был.