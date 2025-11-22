Не выходит на связь уже 3 сутки: 22-летний парень поехал в Екатеринбург и загадочно пропал

22-летний Вячеслав Ванжа из Нижнего Тагила не выходит на связь уже третьи сутки. Недавно он отправился в Екатеринбург, после чего его след потерялся. Родные молодого человека не знают точной даты, когда Вячеслав уехал, а также одежду, в которой он был.
— Прежде подобных ситуаций не было, молодой человек не терялся, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Родственники Вячеслава характеризуют его как доброго, отзывчивого, доверчивого, но ведомого человека. У него не было проблем с алкоголем.
Парень худощавого телосложения, ростом 183 см, волосы светло-русые, глаза зеленые.
Если вы видели Вячеслава или располагаете информацией о его местоположении, позвоните по номеру 8−800−700−54−52.