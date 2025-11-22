Дело о теракте в локомотивном депо в Самаре передано в суд

По версии следствия, в феврале 2025 г. обвиняемый, находясь в сговоре с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение совершил поджог локомотива, находящегося на территории локомотивного депо, расположенного в Железнодорожном районе.
В результате его действий ОАО «РЖД» причинен ущерб на сумму свыше 31 млн рублей.
Дело направлено в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое курировало теракт, выделено в отдельное производство, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.