В Воронеже возобновили движение автобусные маршруты по улице Острогожской

Их работу временно приостанавливали из-за подрыва части ракет в СНТ «Дальние сады».

Источник: Комсомольская правда

Движение автобусных маршрутов № 21, 23, 24, 83, 85 и 92 по улице Острогожской возобновлено. Об этом рассказали в мэрии Воронежа вечером 22 ноября.

Напомним, ограничение на проезд городского транспорта действовало временно. Днем в СНТ «Дальние сады» саперы подорвали обломки украинских ракет.

На данный момент, как проинформировал губернатор, подъезды к ряду участков в СНТ останутся перекрыты. Но в большую часть товарищества допуск жителей возобновлен.

Известно, что в результате подрыва было разрушено несколько строений: один частный дом (по документам — нежилой) восстановлению не подлежит, еще один получил существенные повреждения. Также у ряда строений посечена кровля и повреждено остекление.