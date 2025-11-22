В Татарстане пожилой мужчина упал с берега и утонул в реке

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, причина происшествия устанавливается.
Скорее всего, мужчина по неосторожности упал с берега в холодную воду и не смог выбраться, а рядом не оказалось никого, кто мог бы прийти на помощь.
Сегодня на реке Степной Зай у села Абдрахманово Альметьевского района Татарстана очевидцы достали из воды в метре от берега тело 63-летнего мужчины в верхней одежде и обуви.
