В Татарстане пожилой мужчина упал с берега и утонул в реке

Сегодня на реке Степной Зай у села Абдрахманово Альметьевского района Татарстана очевидцы достали из воды в метре от берега тело 63-летнего мужчины в верхней одежде и обуви.

Источник: МЧС РФ

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, причина происшествия устанавливается.

Скорее всего, мужчина по неосторожности упал с берега в холодную воду и не смог выбраться, а рядом не оказалось никого, кто мог бы прийти на помощь.