В Воронеже при подрыве блоков сбитых ракет повреждены частные дома

Подрыв взрывоопасных элементов ракеты, которые по Воронежу выпустили со стороны Украины, был совершен в садоводческом товариществе «Дальние сады». При этом губернатор Александр Гусев рассказал, что оперативным службам понадобится еще «некоторое время», чтобы убедиться в уничтожении всех блоков американских ракет.
По данным на 16.30 22 ноября, в результате подрыва повреждения получили несколько строений. Полностью разрушен частный дом, который по документам обозначен как нежилой. Еще один дом получил «существенные повреждения»: их характер не уточняется. Кроме того, у нескольких строений — число также не раскрывается — посечена крыша и повреждено остекление.
«Специалисты подтверждают, что это минимальные из всех возможных повреждений: ущерб удалось снизить благодаря масштабной подготовке», — заверил Александр Гусев. Он добавил, что мэрия Воронежа будет находиться в контакте с владельцами поврежденных построек.
По его словам, движение транспорта по ранее перекрытым улицам возобновлено, однако подъезды к ряду участков в СНТ пока еще перекрыты. Однако большинство жителей «Дальних садов» могут вернуться в свои дома.
Губернатор подчеркнул, что нужно строго следовать указаниям оперативных служб — для безопасности граждан и гарантированной ликвидации всех опасных предметов.
О том, что в СНТ обнаружены части сбитых ракет, воронежцы начали сообщать в соцсетях 20 ноября. Александр Гусев 21 ноября уточнил, что один из неразорвавшихся блоков обнаружен в 150 метрах от ближайших строений, а другой — недалеко от дачного дома.
Для ликвидации опасных предметов жители СНТ были эвакуированы, также на время взрывных работ менялись схемы проходящих здесь маршрутов общественного транспорта. Александр Гусев сразу предупреждал о возможных повреждениях домов при уничтожении остатков ракет.