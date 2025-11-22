Ричмонд
В Ростовской области озвучили предварительную версию аварии с возгоранием на М-4

Подыхающую фуру потушили в Ростовской области, известны предварительные причины ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стали известны предварительные детали аварии с возгоранием, после которой вчера на трассе М-4 «Дон» собрался дорожный затор. Информация поступила от управления Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось около 16:45 на территории Аксайского района. Предварительно, «неизвестный водитель неустановленного грузового транспорта допустил падение из кузова металлического предмета». Этот предмет попал в тягач DAF с полуприцепом, который в итоге врезался в барьерное ограждение и вспыхнул.

— Пострадавших нет. Обстоятельства и причины случившегося еще выясняются, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Правоохранители просят водителей быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться. Груз должен быть хорошо закреплен.

Напомним, ранее об этой же аварии сообщили в МЧС. По данным экстренной службы, площадь пожара на месте происшествия составила 20 кв. метров.

