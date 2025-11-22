В Ивановском районе произошло ДТП. Трое госпитализированы, один погиб

Госавтоинспекция напоминает, что с учетом складывающейся погоды стоит перестроиться на более спокойный стиль вождения, избегать лишних маневров, быть внимательными и осторожными. Следует выбирать безопасную скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям. Кроме того, все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться в специальных детских удерживающих устройствах, закрепленных согласно инструкции.