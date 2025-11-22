В Ивановском районе произошло ДТП. Трое госпитализированы, один погиб

Так, по предварительной информации, около 12:55 в Ивановском районе на 15 км автодороги Н-472 «Иваново-Мотоль-Тышковичи-Оброво» 27-летняя водитель Opel выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с микроавтобусом Volkswagen под управлением 79-летнего водителя.
В результате ДТП 77-летняя женщина-пассажир Volkswagen погибла. Оба водителя и 27-летняя пассажир Opel госпитализированы.
Установлено, что автомобили оборудованы зимними шинами.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция напоминает, что с учетом складывающейся погоды стоит перестроиться на более спокойный стиль вождения, избегать лишних маневров, быть внимательными и осторожными. Следует выбирать безопасную скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям. Кроме того, все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться в специальных детских удерживающих устройствах, закрепленных согласно инструкции.