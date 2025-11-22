Жилой дом загорелся в Воскресенском округе

Жилой дом загорелся в деревне Липовка Воскресенского округа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, пожар вспыхнул в доме сегодня днем. Площадь пожара составила 270 квадратных метров. На месте происшествия работали 13 специалистов МЧС. К счастью, никто не пострадал.
По предварительной информации, причиной возгорания стало отсутствие или несоответствие отступок от дымовой трубы до конструкции здания.
Напомним, ранее стало известно, что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в магазине одежды в Городце.