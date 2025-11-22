«Ограбили мертвую актрису»: вандалы разорили могилу Народной артистки России Галины Умпелевой

В Екатеринбурге неизвестные разграбили могилу Народной артистки России Галины Умпелевой. Об этом сообщила екатеринбургский гид Татьяна Мосунова в своих социальных сетях. Она также выложила и фото: на них видно, что с памятника пропали золотые розы.
— Ограбили мёртвую актрису. Галину Умпелеву похоронили на аллее артистов Широкореченского кладбища. 10 лет памятник спокойно стоял и вот… Разорение памятника отвратительное действие, — написала в своих социальных сетях гид.
Галина Умпелева — Народная артистка России. Актриса прослужила 48 лет в Свердловском театре драмы. Скончалась Галина Умпелева в 2016 году в возрасте 77 лет.