«Ограбили мертвую актрису»: вандалы разорили могилу Народной артистки России Галины Умпелевой

В Екатеринбурге неизвестные разграбили могилу Народной артистки России Галины Умпелевой. Об этом сообщила екатеринбургский гид Татьяна Мосунова в своих социальных сетях. Она также выложила и фото: на них видно, что с памятника пропали золотые розы.