Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ограбили мертвую актрису»: вандалы разорили могилу Народной артистки России Галины Умпелевой

На Урале вандалы разграбили могилу Народной артистки России Галины Умпелевой.

Источник: Соцсети

В Екатеринбурге неизвестные разграбили могилу Народной артистки России Галины Умпелевой. Об этом сообщила екатеринбургский гид Татьяна Мосунова в своих социальных сетях. Она также выложила и фото: на них видно, что с памятника пропали золотые розы.

— Ограбили мёртвую актрису. Галину Умпелеву похоронили на аллее артистов Широкореченского кладбища. 10 лет памятник спокойно стоял и вот… Разорение памятника отвратительное действие, — написала в своих социальных сетях гид.

Галина Умпелева — Народная артистка России. Актриса прослужила 48 лет в Свердловском театре драмы. Скончалась Галина Умпелева в 2016 году в возрасте 77 лет.