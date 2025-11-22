Полицейские в Башкирии задержали подозреваемую в хранении наркотиков

По данным ведомства, сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение», остановили подозреваемую в хранении наркотического вещества. Стражам порядка она заявила, что приобрела «синтетику» для употребления, с собой у нее нашли более 1 грамма. Теперь она стала фигурантом уголовного дела, ее отправили под стражу.