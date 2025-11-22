Ричмонд
Полицейские в Башкирии задержали подозреваемую в хранении наркотиков

Жительницу Башкирии подозревают в хранении запрещенных веществ.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в Стерлитамаке сотрудники МВД по Башкирии задержали 39-летнюю местную жительницу. Женщину подозревают в хранении наркотиков — при досмотре у нее нашли пакетик с запрещенным веществом.

По данным ведомства, сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение», остановили подозреваемую в хранении наркотического вещества. Стражам порядка она заявила, что приобрела «синтетику» для употребления, с собой у нее нашли более 1 грамма. Теперь она стала фигурантом уголовного дела, ее отправили под стражу.

— Только с начала ноября в Стерлитамаке наркополицейскими задержано 7 подозреваемых за сбыт и хранение наркотиков в крупном размере, из незаконного оборота изъято более 35 граммов синтетических наркотиков. Борьба с незаконным распространением наркотиков продолжается, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

