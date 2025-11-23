В Красноярске задержан чемпион мира за присвоение бюджетных денег

Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения Роману Репилову за присвоение около 11 млн руб. Он пробудет под стражей до 19 декабря.
Отметим, что Репилов является предпринимателем, российским саночником, трёхкратным чемпионом мира, трёхкратным призёром чемпионата мира 2017 года, шестикратным призёром чемпионатов Европы, двукратным обладателем Кубка мира и трёхкратным победителем спринтерского зачёта Кубка мира.
Добавим, что присвоенные деньги бюджетные, они предназначались для покупки спортивных саней.
Также избрана мера пресечения Александру Перетягину. Он работает в ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» специалистом по подготовке спортивного инвентаря. Задержанный обвиняется по той же статье. Мужчина заключён под стражу до 20 декабря.
Петрягин — российский саночник, выступающий за сборную России с 2012 года. Кроме того, он является серебряным призёром чемпионата Европы 2015 года в одиночных соревнованиях.