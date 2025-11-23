В Красноярске задержан чемпион мира за присвоение бюджетных денег

Также избрана мера пресечения Александру Перетягину. Он работает в ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» специалистом по подготовке спортивного инвентаря. Задержанный обвиняется по той же статье. Мужчина заключён под стражу до 20 декабря.