Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки украинского БПЛА пострадал филиал «Донэнерго» в городе Миллерово

Ущерб от БПЛА в городе Миллерово прокомментировали в энергокомпании.

Источник: Комсомольская правда

В городе Миллерово Ростовской области после атаки украинского БПЛА пострадал филиал АО «Донэнерго». Представители энергокомпании подтвердили инцидент в соцсетях. Пост был опубликован сегодня, 22 ноября.

Административное здание и спецтехника филиала электросетевой компании пострадали в ночь на 22 ноября, около полуночи. Предварительно, на месте происшествия оказались выбиты стекла, были частично повреждены кузова автомобилей. Персонал при этом не пострадал.

После случившегося на месте падения беспилотника работали правоохранители и взрывотехники.

Напомним, губернатор Юрий Слюсарь сообщил о случившемся утром 22 ноября. Глава региона добавил, что воздушную атаку в течение ночи отразили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше