После атаки украинского БПЛА пострадал филиал «Донэнерго» в городе Миллерово

В городе Миллерово Ростовской области после атаки украинского БПЛА пострадал филиал АО «Донэнерго». Представители энергокомпании подтвердили инцидент в соцсетях. Пост был опубликован сегодня, 22 ноября.
Административное здание и спецтехника филиала электросетевой компании пострадали в ночь на 22 ноября, около полуночи. Предварительно, на месте происшествия оказались выбиты стекла, были частично повреждены кузова автомобилей. Персонал при этом не пострадал.
После случившегося на месте падения беспилотника работали правоохранители и взрывотехники.
Напомним, губернатор Юрий Слюсарь сообщил о случившемся утром 22 ноября. Глава региона добавил, что воздушную атаку в течение ночи отразили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.
