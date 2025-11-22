Россиянка разбилась насмерть после столкновения на мотоцикле с тележкой в Таиланде

По данным телеграм-канала, 27-летняя Ксения из Иркутска двигалась на мотоцикле по улице Джомтьен, где произошло столкновение с тележкой тайской торговки. Девушка не смогла удержать равновесие и на скорости упала с транспорта, получив удар головой о бетонный бордюр. В результате падения у пострадавшей была диагностирована тяжёлая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей лица и руки.