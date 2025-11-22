В Литве задержали 8 человек по подозрению в контрабанде сигарет

Литовские пограничники задержали восемь человек, подозреваемых в контрабанде сигарет с территории Белоруссии с использованием воздушных шаров. Об этом сообщает LRT со ссылкой на советника Государственной пограничной службы Литвы Гедриса Мишутиса.
Отмечается, что за двое суток пограничники перехватили 12,3 тысячи пачек контрабандных сигарет. Инциденты произошли в Вильнюсском, Варенском, Расейняйском и Кедайняйском районах. На перехваченных воздушных шарах пограничники обнаружили GPS-устройства для отслеживания маршрута.
Шестеро задержанных будут месяц находиться под стражей. Соответствующее решение было принято судом.
По данным пограничной службы, с начала года за контрабанду сигарет воздушным путем были задержаны 115 человек. Общее количество перехваченных сигарет белорусского происхождения, доставленных с помощью воздушных шаров и дронов, превысило 1,34 миллиона пачек.
Ранее сообщалось, что литовские правоохранители задержали 10 человек в рамках операции по борьбе с воздушной контрабандой сигарет.