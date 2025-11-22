Жителя Шахт заподозрили в краже денег с чужого банковского счета

По данным полиции, мужчина успел сделать в магазинах несколько покупок на 50 тысяч рублей, и после этого его задержали. Ранее он уже был судим за похожее преступление. Теперь задержанному грозит наказание по статье «Кража с банковского счета» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).