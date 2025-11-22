Жителя Шахт заподозрили в краже денег с чужого банковского счета

В Шахтах 57-летнего мужчину задержали после того, как со счета местной жительницы начали списываться деньги. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Оказалось, суммы начали пропадать после того, как женщина потеряла на улице свою банковскую карту. В полиции считают, что утерю нашел подозреваемый и сразу же решил потратить деньги любым возможных способом.
По данным полиции, мужчина успел сделать в магазинах несколько покупок на 50 тысяч рублей, и после этого его задержали. Ранее он уже был судим за похожее преступление. Теперь задержанному грозит наказание по статье «Кража с банковского счета» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.