Жителя Шахт заподозрили в краже денег с чужого банковского счета

В Шахтах мужчину задержали после кражи 50 тысяч рублей, возбуждено дело.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах 57-летнего мужчину задержали после того, как со счета местной жительницы начали списываться деньги. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Оказалось, суммы начали пропадать после того, как женщина потеряла на улице свою банковскую карту. В полиции считают, что утерю нашел подозреваемый и сразу же решил потратить деньги любым возможных способом.

По данным полиции, мужчина успел сделать в магазинах несколько покупок на 50 тысяч рублей, и после этого его задержали. Ранее он уже был судим за похожее преступление. Теперь задержанному грозит наказание по статье «Кража с банковского счета» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

