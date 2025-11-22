Милиция задержала белоруса из-за «закаток» в консервных банках у него дома

Милиция рассказала о молодом человеке, который запрещенное вещество хранил в банках для консервирования, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В Минске сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД задержали 24-летнего минчанина, который в квартире хранил 45 граммов запрещенного вещества.
«В ходе оперативных мероприятий было установлено, что молодой человек сам употребляет наркотики. Запрещенное вещество он покупал впрок и хранил в банках для консервирования», — рассказали в милиции.
Кстати, еще сообщили, что его девушка, которая проживала с ним, не догадывалась о зависимости спутника. Теперь молодому человеку придется ответить перед законом.
