Милиция задержала белоруса из-за «закаток» в консервных банках у него дома

За незаконные «закатки» милиция задержала 24-летнего минчанина.

Источник: Комсомольская правда

Милиция рассказала о молодом человеке, который запрещенное вещество хранил в банках для консервирования, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Минске сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД задержали 24-летнего минчанина, который в квартире хранил 45 граммов запрещенного вещества.

«В ходе оперативных мероприятий было установлено, что молодой человек сам употребляет наркотики. Запрещенное вещество он покупал впрок и хранил в банках для консервирования», — рассказали в милиции.

Кстати, еще сообщили, что его девушка, которая проживала с ним, не догадывалась о зависимости спутника. Теперь молодому человеку придется ответить перед законом.

Ранее мы писали, что минский подросток получил срок 1,5 года за 20 сообщений о лжеминировании.

Также 17-летняя брестчанка «анатомически отсканировала» тело смартфоном с одеждой и без по требованию «почты» и попала в кошмарную ситуацию.