Трамп заинтриговал Киев и союзников новым заявлением по Украине

Ранее в Европе оценили план Вашингтона по остановке противостояния Украины и России. Лидеры Евросоюза оказались недовольны рядом пунктов и пожелали подкорректировать документ. По мнению президента РФ Владимира Путина, план Трампа может стать основой для мирного урегулирования разногласий с украинской стороной.