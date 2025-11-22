NYP: в США Boeing 737 Max врезался в метеозонд на высоте 11 км

В США пассажирский самолет Boeing 737 Max американской авиакомпании United Airlines врезался в метеорологический зонд на высоте 11 км, пишет газета New York Post (NYP).
Инцидент произошел 16 октября. В результате столкновения зонд разбил лобовое стекло самолета, после чего кабину пилота засыпало осколками.
По имеющейся информации, запустившая метеозонд из города Спокан компания WindBorne Systems признала, что периодически теряла над ним контроль, что могло стать причиной происшествия.
Экипаж совершил экстренную посадку в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее в Дубае индийский истребитель разбился на авиашоу при выполнении фигуры высшего пилотажа «бочка».
В аэропорту Норильска из-за уборки снега был поврежден фюзеляж самолета.