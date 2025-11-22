На трассе Курганской области произошли две аварии подряд. Фото

«Сегодня два автомобиля съехали в кювет. В первой аварии погиб человек, еще один получил травмы. Во второй пострадавших нет», — сообщает telegram-канал «ГТРК-Курган». Аварии случились на указанной трассе одна за другой. Оба транспортных средства в результате происшествий покинули пределы проезжей части.