Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Курганской области произошли две аварии подряд. Фото

На автомобильной дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган зафиксированы сразу два дорожно-транспортных происшествия. В одном из инцидентов погиб человек, а второй участник движения получил ранения. Об этом сообщают СМИ.

Две аварии подряд зафиксированы на трассе под Курганом.

На автомобильной дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган зафиксированы сразу два дорожно-транспортных происшествия. В одном из инцидентов погиб человек, а второй участник движения получил ранения. Об этом сообщают СМИ.

«Сегодня два автомобиля съехали в кювет. В первой аварии погиб человек, еще один получил травмы. Во второй пострадавших нет», — сообщает telegram-канал «ГТРК-Курган». Аварии случились на указанной трассе одна за другой. Оба транспортных средства в результате происшествий покинули пределы проезжей части.

Ледяной дождь осложнил дорожную ситуацию Ледяной дождь осложнил дорожную ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области из-за ледяного дождя, мокрого снега, перепадов температуры и сильного ветра временно ограничили движение пассажирского транспорта, автобусов и тяжёлых грузовиков на всех федеральных и региональных дорогах. Ограничения ввели с 18:30, срок их действия пока не определён. Дорожные службы работают над устранением последствий непогоды.