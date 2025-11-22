В Новосибирске легковой автомобиль влетел в вестибюль метро

«Водитель белого седана не справился с управлением и влетел в один из выходов метро. В этот момент никого из прохожих на лестнице не было, пострадавших нет. Водитель сам покинул машину, заявив, что тормоза не сработали и он не смог остановиться», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».