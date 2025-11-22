Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель насмерть сбил подростка и скрылся в Подмосковье

Водитель устроил ДТП в Подмосковье и скрылся.

Источник: Комсомольская правда

В Подмосковье в ДТП погиб подросток. ЧП произошло в городском округе Коломна. По данным региональной полиции, водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Согласно предварительной информации, наезд на несовершеннолетнего 2008 года рождения произошел на улице Ленина в городе Озеры примерно в 17:27 по московскому времени. Сообщается, что погибший переходил дорогу на нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель иномарки Hyundai с места происшествия скрылся. Подмосковные полицейские разыскивают нарушителя. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, россиянка скончалась после ДТП с торговой тележкой в Паттайе. Девушка упала с байка и ударилась головой о бордюр. Ее доставили в больницу, где они умерла через несколько дней от кровоизлияния в мозг.