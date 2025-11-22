Водитель насмерть сбил подростка и скрылся в Подмосковье

В Подмосковье в ДТП погиб подросток. ЧП произошло в городском округе Коломна. По данным региональной полиции, водитель автомобиля скрылся с места происшествия.
Согласно предварительной информации, наезд на несовершеннолетнего 2008 года рождения произошел на улице Ленина в городе Озеры примерно в 17:27 по московскому времени. Сообщается, что погибший переходил дорогу на нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель иномарки Hyundai с места происшествия скрылся. Подмосковные полицейские разыскивают нарушителя. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
