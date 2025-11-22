Водитель насмерть сбил подростка и скрылся в Подмосковье

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, россиянка скончалась после ДТП с торговой тележкой в Паттайе. Девушка упала с байка и ударилась головой о бордюр. Ее доставили в больницу, где они умерла через несколько дней от кровоизлияния в мозг.