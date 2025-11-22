В Удмуртии 19-летняя девушка погибла и два ребёнка пострадали в автокатастрофе

Ранее Life.ru сообщал, что в результате столкновения трёх автомобилей на федеральной трассе А-300 в Самарской области погибли два человека, ещё трое пострадали. Авария с участием «Киа Рио» и двух автомобилей «Лада» произошла вечером 21 ноября около деревни Дубовый Умёт. На месте работала следственная группа, зафиксировавшая все обстоятельства случившегося, а прокуратура взяла под особый контроль ход доследственной проверки для установления причин ДТП.