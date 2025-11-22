Ричмонд
Автомобиль насмерть сбил подростка на пешеходном переходе в Подмосковье

В городском округе Коломна Московской области водитель автомобиля марки Hyundai врезался в 17-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в главном управлении МВД России по Подмосковью.

Авария произошла около 17:27 у одного из домов, расположенных на улице Ленина города Озеры. После этого автомобилист скрылся.

— В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание правонарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — передает Telegram-канал ведомства.

15 ноября на Калужском шоссе в Троицке произошла авария с автомобилем марки Volkswagen. Машина в результате врезалась в столб, один человек погиб и еще один получил травмы.

14 ноября рядом с деревней Черепахи в Пермском крае в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса «ГАЗель Next» с грузовиком погибли шесть человек, еще 15 пострадали.