Автомобиль насмерть сбил подростка на пешеходном переходе в Подмосковье

Авария произошла около 17:27 у одного из домов, расположенных на улице Ленина города Озеры. После этого автомобилист скрылся.
— В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание правонарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — передает Telegram-канал ведомства.
15 ноября на Калужском шоссе в Троицке произошла авария с автомобилем марки Volkswagen. Машина в результате врезалась в столб, один человек погиб и еще один получил травмы.
14 ноября рядом с деревней Черепахи в Пермском крае в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса «ГАЗель Next» с грузовиком погибли шесть человек, еще 15 пострадали.