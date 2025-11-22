В Ноябрьске два кроссовера столкнулись в гололед, пострадали четыре человека

Авария произошла в пятницу, 22 ноября, около полудня на улице Советской.
В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской 22 ноября из-за гололеда автомобиль Kia Sportage врезался в Nissan Juke. В результате пострадали четыре человека, включая ребенка. Об этом рассказывают в telegram-канале «NSK».
«22.11.2025 году в 11:50 ДТП по улице Советская, 111. Произошло столкновение двух автомобилей “Kia Sportage” и “Nissan Juke”. Медицинская помощь потребовалась водителю и несовершеннолетнему пассажиру автомобиля “Kia Sportage” и двум пассажирам автомобиля “Nissan Juke”», — пишут в сообщении.
Обстоятельства ДТП выясняются. Инцидент произошел на фоне сложных погодных условий в регионе. Как ранее прогнозировали синоптики, в эти выходные, с 21 по 23 ноября на Ямале ожидаются метель, гололед и сильный ветер с порывами до 20 м/с.