Пострадавший при ударе БПЛА житель Белгородской области умер в больнице

В больнице в Белгородской области скончался мирный житель, пострадавший при ударе украинского БПЛА по коммерческому объекту в городе Валуйки. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

По его данным, мужчина находился в крайне тяжёлом состоянии, а медики прилагали все возможные усилия, чтобы сохранить ему жизнь. Однако, несмотря на принятые меры, спасти пациента не удалось. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Также губернатор сообщил о новых атаках со стороны ВСУ. Так, в населённом пункте Бессоновка Белгородского округа в результате взрыва FPV-дрона на территории промышленного объекта повреждения получила стена одного из зданий. В селе Головино при ударе повреждено складское помещение предприятия.

«В городе Грайворон FPV-дрон атаковал автомобиль — у транспортного средства повреждены кузов и лобовое стекло. От детонации второго дрона повреждены забор частного домовладения и припаркованная машина. В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома — пробита кровля и посечён фасад», — продолжил глава приграничного региона.

В населённом пункте Новая Таволжанка, расположенном в Шебекинском округе, в результате прилётов снарядов повреждения получило остекление частного дома. В селе Мешковое при взрыве БПЛА повреждён автомобиль.

Помимо того, двум ударам беспилотных летательных аппаратов подверглось село Долгое в Валуйском округе. Там в частном доме выбиты окна, а также повреждена выходная группа. «Кроме того, перебита линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», — добавил Гладов.

В населённом пункте Байцуры Борисовского округа в результате детонации БПЛА возник пожар в частном доме. В настоящее время информация о последствиях атак уточняется, подытожил губернатор Белгородчины.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, ещё двое пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область. Дрон ВСУ целился в предприятия ТЭК.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

