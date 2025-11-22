Алсу прервала концерт из-за ЧП в зрительном зале

Певица Алсу была вынуждена остановить свой концерт в концертном зале «Москва» после того, как одному из зрителей в зале стало плохо. Инцидент произошел в середине выступления.
Как сообщают очевидцы, во время исполнения в зале возник гул, а затем послышались крики с просьбой о помощи. Артистка, заметив неладное, сняла наушник, чтобы понять происходящее.
«Алсу попросила включить свет, попросила вызвать скорую, уходила на некоторое время. Сказала, что будет следить за ситуацией с человеком и молиться», —рассказали очевидцы.
Пострадавшего зрителя оперативно вывели из зала, после чего ему была вызвана скорая медицинская помощь.
Концерт был прерван после исполнения 11 песен. Пауза продлилась около 15 минут. После этого Алсу вернулась на сцену и продолжила выступление.