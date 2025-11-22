Мужчина зарезал бывшую жену ножницами, которые она принесла на могилу сына

В городе Госпорт в английском графстве Хэмпшир Мартин Сутер сознался в убийстве 71-летней бывшей супруги Энн Блэквуд, которую он зарезал ножницами на кладбище Крофтон в Стаббингтоне 24 июля 2023 года. В тот момент женщина возлагала цветы на могилу своего сына Кристофера, который покончил с собой в тот же день в 2003 году, за год до их развода. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщил портал Mirror.