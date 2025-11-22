В Могилевском районе в результате ДТП погиб пешеход

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
По информации, сегодня около 19.45 в деревне Николаевка-3 53-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на 63-летнего пешехода.
В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Световозвращающим элементом он обозначен не был. По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспеция напоминает водителям о необходимости проявлять предельную осторожность и внимательность при управлении своим транспортом в складывающихся погодных условиях.
Пешеходам также необходимо соблюдать определенные правила. При движении по краю проезжей части дороги или обочине в темное время суток вы должны обозначить себя фликером. -0-