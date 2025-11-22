В Воронеже взорвали ракету ATACMS: как ВСУ атаковали город и повредили детский дом. Фото

В Воронеже взорвали американскую ракету ATACMS, которой украинские войска пытались атаковать город 18 ноября. ВСУ выпустили четыре снаряда, однако ни один из них не достиг цели благодаря противодействию российской воздушной обороны. ВС РФ незамедлительно нанесли удар в ответ, а эксперты указали на причастность США. Подробнее о подрыве американской ракеты, украинской атаке, из-за которой был поврежден детский дом, а также фото подбитых снарядов — в материале URA.RU.