В Калининграде один человек пострадал в ДТП с маршруткой

КАЛИНИНГРАД, 22 ноя — РИА Новости. Один человек пострадал в ДТП с маршруткой в Калининграде, пассажирка направлена в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По оперативной информации ГАИ, в субботу около 19.56 (20.56 мск) в городе Калининграде на Московском проспекте произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля.
«В результате ДТП пассажирка маршрутного такси получила телесные повреждения, направлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале областной ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.