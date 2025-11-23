Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде один человек пострадал в ДТП с маршруткой

В Калининграде столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, пострадала женщина.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 22 ноя — РИА Новости. Один человек пострадал в ДТП с маршруткой в Калининграде, пассажирка направлена в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По оперативной информации ГАИ, в субботу около 19.56 (20.56 мск) в городе Калининграде на Московском проспекте произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля.

«В результате ДТП пассажирка маршрутного такси получила телесные повреждения, направлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале областной ГАИ.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.