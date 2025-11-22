Ричмонд
Глава СДПЛ Синкявичюс: Литва допускает жесткие меры по транзиту в Калининград

Вильнюс планирует ввести ограничения на транзит в Калининград, если не будет прекращена контрабанда сигарет из Белоруссии и если большегрузы, которые сейчас находятся там, не смогут вернуться в Литву. Такое заявление сделал лидер литовской правящей Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс.

Литва озвучила предложение ограничить транзит в Калининград в конце октября.

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза. Это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», — Синкявичюса цитирует радио Sputnik.

Литовский политик не исключил вероятность, что Вильнюс может прибегнуть и к иным мерам, включая повторное закрытие границы с Республикой Беларусь. На следующей неделе Комиссия по национальной безопасности страны проведет очередное обсуждение сложившейся ситуации и выработает соответствующее решение, подчеркнул Синкявичюс.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа высказывал идею об ограничении транзита в Калининград и закрытии границы с Белоруссией из-за якобы участившейся контрабанды. В Москве при этом надеются, что подобные провокационные заявления не воплотятся в жизнь. Новый порядок контроля за гражданами России утвердили в середине ноября.

