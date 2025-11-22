Глава СДПЛ Синкявичюс: Литва допускает жесткие меры по транзиту в Калининград

Вильнюс планирует ввести ограничения на транзит в Калининград, если не будет прекращена контрабанда сигарет из Белоруссии и если большегрузы, которые сейчас находятся там, не смогут вернуться в Литву. Такое заявление сделал лидер литовской правящей Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс.