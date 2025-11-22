В Москве завели дело после поджога контейнеров и машин

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об умышленном уничтожения имущества возбуждено по факту поджога контейнеров и припаркованных транспортных средств в Москве, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.