В Москве завели дело после поджога контейнеров и машин

«Следственным отделом ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ “(умышленные уничтожение или повреждение имущества) по факту поджога контейнеров для бытовых отходов и припаркованных рядом с ними автомобилей”, — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД добавили, что подозреваемый, 37-летний уроженец Владимирской области, полностью изобличен в содеянном и признал свою вину. «Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи — лишение свободы на срок до пяти лет», — добавили в главке.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что мужчина поджег контейнеры с бытовыми отходами, огонь от которых перешел на припаркованные транспортные средства. Предварительно, уничтожены восемь машин и два мотоцикла. Пострадаших нет.