Тело 11-летней девочки обнаружено у многоэтажки в минской Чижовке

Тело 11-летней девочки обнаружено у многоэтажки в микрорайоне Чижовка, подтвердили в Управлении Следственного комитета по городу Минску информацию, которая появилась в социальных сетях. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
Труп ребенка с признаками падения с высоты был обнаружен днем субботы, 22 ноября, у дома по адресу Ауэзова, 4. Как говорят в УСК по Минску, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Потому, заметили следователи, спешить с выводами о трагедии не стоит.
Ранее мы писали, что минский подросток получил срок 1,5 года за 20 сообщений о лжеминировании.
Также 17-летняя брестчанка «анатомически отсканировала» тело смартфоном с одеждой и без по требованию «почты» и попала в кошмарную ситуацию.