Тело 11-летней девочки обнаружено у многоэтажки в минской Чижовке

Труп ребенка с признаками падения с высоты был обнаружен днем субботы, 22 ноября, у дома по адресу Ауэзова, 4. Как говорят в УСК по Минску, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Потому, заметили следователи, спешить с выводами о трагедии не стоит.