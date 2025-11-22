Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таинственно исчезнувшего молодого парня ищут по всей Свердловской области. Фото

В Свердловской области уже несколько дней ищут внезапно пропавшего 22-летнего Вячеслава Ванжа из Нижнего Тагила. С 19 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Пропавший больше трех суток не выходит на связь (архивное фото).

В Свердловской области уже несколько дней ищут внезапно пропавшего 22-летнего Вячеслава Ванжа из Нижнего Тагила. С 19 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Приметы: рост 183 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые», — рассказали в сообществе отряда во «ВКонтакте». Во что был одет молодой человек в момент пропажи — неизвестно.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номеру 8 (800) 700−54−52. Также можно обратиться на номер 112.

Ориентировка пропавшего.