Таинственно исчезнувшего молодого парня ищут по всей Свердловской области. Фото

В Свердловской области уже несколько дней ищут внезапно пропавшего 22-летнего Вячеслава Ванжа из Нижнего Тагила. С 19 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».