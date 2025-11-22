В Новом Уренгое заброшенная гостиница загорелась повторно за полгода

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
В Новом Уренгое (Ямал) около девяти вечера вновь загорелось здание заброшенной гостиницы на улице Сибирской. На место происшествия оперативно выехали пожарные. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера».
«Горит заброшенная гостиница. Возгорание произошло в здании на Сибирской. На месте уже работают пожарные расчеты», — пишут в посте.
По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Подробности происшествия и площадь пожара уточняются.
Это уже не первый пожар в здании бывшей гостиницы «Уренгой». В мае 2025 года возгорание также произошло на первом этаже. Тогда огонь удалось ликвидировать оперативно, жертв и пострадавших не было. Причина того происшествия так и не была официально установлена.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО произошел пожар в частном жилом доме, в результате чего два человека были доставлены в больницу. По факту случившегося прокуратурой организована проверка, об этом сообщили в надзорном ведомстве.