Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новом Уренгое заброшенная гостиница загорелась повторно за полгода

В Новом Уренгое (Ямал) около девяти вечера вновь загорелось здание заброшенной гостиницы на улице Сибирской. На место происшествия оперативно выехали пожарные. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера».

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

В Новом Уренгое (Ямал) около девяти вечера вновь загорелось здание заброшенной гостиницы на улице Сибирской. На место происшествия оперативно выехали пожарные. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера».

«Горит заброшенная гостиница. Возгорание произошло в здании на Сибирской. На месте уже работают пожарные расчеты», — пишут в посте.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Подробности происшествия и площадь пожара уточняются.

Это уже не первый пожар в здании бывшей гостиницы «Уренгой». В мае 2025 года возгорание также произошло на первом этаже. Тогда огонь удалось ликвидировать оперативно, жертв и пострадавших не было. Причина того происшествия так и не была официально установлена.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО произошел пожар в частном жилом доме, в результате чего два человека были доставлены в больницу. По факту случившегося прокуратурой организована проверка, об этом сообщили в надзорном ведомстве.