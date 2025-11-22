В Новом Уренгое заброшенная гостиница загорелась повторно за полгода

Это уже не первый пожар в здании бывшей гостиницы «Уренгой». В мае 2025 года возгорание также произошло на первом этаже. Тогда огонь удалось ликвидировать оперативно, жертв и пострадавших не было. Причина того происшествия так и не была официально установлена.