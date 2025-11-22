В белгородском Грайвороне из-за взрыва БПЛА ВСУ пострадала женщина

«Женщину с баротравмой доставили в Грайворонскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях. На месте атаки огнём уничтожен автомобиль», — написал он.
А ранее в результате атаки беспилотника ВСУ по коммерческому объекту в городе Валуйки Белгородской области в больнице скончался мирный житель. Мужчина находился в крайне тяжёлом состоянии, а медики прилагали все возможные усилия, чтобы сохранить ему жизнь. Однако, несмотря на принятые меры, спасти пациента не удалось.
