В белгородском Грайвороне из-за взрыва БПЛА ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области из-за взрыва украинского беспилотника на парковке города Грайворон пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Женщину с баротравмой доставили в Грайворонскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях. На месте атаки огнём уничтожен автомобиль», — написал он.

А ранее в результате атаки беспилотника ВСУ по коммерческому объекту в городе Валуйки Белгородской области в больнице скончался мирный житель. Мужчина находился в крайне тяжёлом состоянии, а медики прилагали все возможные усилия, чтобы сохранить ему жизнь. Однако, несмотря на принятые меры, спасти пациента не удалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

