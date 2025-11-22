В Тюмени на 50 лет ВЛКСМ произошло ДТП с участием трех машин

Инцидент произошел около 22:00 на улице 50 лет ВЛКСМ.
В Тюмени вечером 22 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ, у моста «Стрела», в условиях гололеда произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают местные жители в telegram-канале «Tyumentimes».
«Жесткое ДТП с участием трех автомобилей на 50 лет ВЛКСМ, у стрелковского моста. Гололед», — пишет подписчик. Инцидент произошел около 22:00.
На месте работают сотрудники ДПС, информацию о пострадавших уточняют. Помимо этого случая в течение дня в Тюменской области из-за сложных погодных условий были зафиксированы несколько серьезных аварий, в том числе столкновение шести автомобилей на пересечении улиц Республики и Холодильной.
Ранее URA.RU предупреждало, что в выходные регион окажется во власти дождей, мокрого снега и гололедицы с порывами ветра до 17 м/с. На трассе Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» в эту субботу также произошли два ДТП, приведшие к затруднению движения.