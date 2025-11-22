В Тюмени на 50 лет ВЛКСМ произошло ДТП с участием трех машин

Ранее URA.RU предупреждало, что в выходные регион окажется во власти дождей, мокрого снега и гололедицы с порывами ветра до 17 м/с. На трассе Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» в эту субботу также произошли два ДТП, приведшие к затруднению движения.