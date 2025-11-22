В бригаде ВСУ начали использовать нацистское приветствие

По данным источника, 125-я бригада недавно вошла в состав 3-го армейского корпуса, которым руководит основатель «Азова»* Андрей Билецкий** (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Сообщается, что новый комбриг привел с собой команду пиарщиков для продвижения в социальных сетях и заручился поддержкой чиновников из Львова. При этом, как отмечают силовики, Фокин пытается снять с себя ответственность за пропавших без вести военнослужащих, перекладывая вину на командиров прикомандированных подразделений. Это вызывает недовольство родственников солдат. Также источник указал на раскол в украинской армии: в некоторых других частях, например в 158-й черниговской бригаде, военные, напротив, дистанцируются от неонацистских идей и радикальных группировок.