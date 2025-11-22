Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА после матча РПЛ

26 октября матч между мадридским футбольным клубом «Реал Мадрид» и каталонской «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги закончился не только победой мадридцев со счетом 2:1, но и масштабной дракой. После финального свистка страсти на поле не утихли, началась массовая потасовка.