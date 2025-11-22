Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА после матча РПЛ

Драка произошла после окончания игры. Несколько мужчин начали бить болельщика в красно-синем шарфе прямо у стен «Лукойл Арены». После этого фанаты «Спартака» стали скандировать кричалки с использованием нецензурной лексики.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что это не единичный эпизод: избиения фанатов армейцев произошли и на центральных трибунах.
— Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам, — написал он в Telegram-канале.
Матч завершился с результатом 1:0 в пользу «Спартака».
26 октября матч между мадридским футбольным клубом «Реал Мадрид» и каталонской «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги закончился не только победой мадридцев со счетом 2:1, но и масштабной дракой. После финального свистка страсти на поле не утихли, началась массовая потасовка.