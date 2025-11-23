Ричмонд
Потасовка с избиением фаната началась после матча ЦСКА — «Спартак». Видео

В Москве после футбольного матча произошла драка между фанатами. Болельщики «Спартака» избили поклонника ЦСКА, который был в шарфе команды, около трибуны на стадионе «Открытие Арена». О ситуации сообщил директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо.

Инцидент случился после победы «Спартака» (архивное фото).

«Ожидается разбирательство со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим», — передает слова Бреда telegram-канал Shot. Он также добавил, что еще одна драка между фанатами произошла во время матча на центральных трибунах.

Инцидент вызвал обеспокоенность в футбольном сообществе и среди правоохранительных органов. Сейчас ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.

Видео: telegram-канал Shot.