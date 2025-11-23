Потасовка с избиением фаната началась после матча ЦСКА — «Спартак». Видео

Инцидент случился после победы «Спартака» (архивное фото).
«Ожидается разбирательство со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим», — передает слова Бреда telegram-канал Shot. Он также добавил, что еще одна драка между фанатами произошла во время матча на центральных трибунах.
Инцидент вызвал обеспокоенность в футбольном сообществе и среди правоохранительных органов. Сейчас ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.
Видео: telegram-канал Shot.