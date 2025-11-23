Ричмонд
В Севастополе расчёты ПВО сбили три украинских беспилотника

Расчёты противовоздушной обороны в Севастополе сбили три дрона в ходе отражения атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега», — сообщил чиновник.

Согласно данным спасателей, в результате атаки гражданские объекты не пострадали, информация о пострадавших отсутствует.

Ранее российские системы ПВО в промежутке с 12:00 до 18:00 мск сбили девять украинских беспилотников самолётного типа. Восемь из них были уничтожены над Белгородской областью, ещё один — над Курской. Как отчитались в Минобороны, угроз для населения нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

