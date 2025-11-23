Любимцами браконьеров в 2025 году стали копытные

«Согласен. Вроде и оставили 20% как положено. А что в этих 20% половина площади — населенные пункты, это вроде как не считается. В этом году столкнулся… На утку и поехать некуда, одни закрепленные охотугодья… Притом что вложений никто в эту охоту не делает. Ни мостков, ни заходы от камыша очистить, про биотехнические мероприятия типа отстрела ворон или создания условий для гнездовий я вообще молчу. Деньги давай и помалкивай. Я лично не против частных охотугодий, но когда люди там вкладываются и работают».