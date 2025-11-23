Любимцами браконьеров в 2025 году стали копытные

Последний громкий случай произошел не так давно в нацпарке «Самарская Лука». Корреспондент «АиФ — Самара» решил узнать, насколько вообще незаконная охота распространена в области, каковы наиболее частые нарушения и успехи властей в борьбе с ними.
Люди, ружья, кабаны
Согласно официальным данным, предоставленным по запросу «АиФ» областным комитетом охоты и рыболовства, с начала 2025 года заведено 378 административных дел за нарушение правил охоты, утвержденных Минприроды. Изъято 17 ружей, 167 патронов, два капкана. 21 человек лишен права на охоту по решению суда. Также заведено восемь уголовных дел за незаконную охоту, конфискованы три ружья, карабин и снегоход. За неделю с 3 по 8 ноября (последние сведения, размещенные комитетом) произошло восемь нарушений, попавших под санкции.
Последний громкий случай произошёл в ночь на 22 октября, около села Торновое на территории нацпарка «Самарская Лука» полицейские задержали автомобиль, в багажнике которого нашли две туши убитых кабанов, а в салоне — двух нетрезвых вооруженных охотников. По сведениям портала «Волга Ньюс», один из задержанных был бывшим сотрудником нацпарка, другой — сыном егеря.
Но, судя по всему, расследование этого случая идет неспешно. Еще 22 октября областной главк заявил: «Отдел МВД России по Волжскому району проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение». В точности такой же комментарий журналисты получили 17 ноября в ответ на свой запрос, в котором интересовались, как продвигается расследование.
От ловца и зверь бежит
Чаще всего жертвами браконьеров становятся лоси, кабаны и косули — они же самые распространенные копытные животные в Самарской области. К слову, и в статистике по ДТП с животными лоси если и не самые частые жертвы столкновений с авто — то уж точно самые заметные (например, для журналистов).
Впрочем, злостное браконьерство и охота на запрещенных зверей — случаи не такие частые (по крайней мере, из тех, которые попали в официальную статистику). Куда чаще правила нарушают обычные охотники. К наиболее распространенным относятся охота без документов (билет, разрешение на оружие и добычу определенных животных) и перевоз добычи без отметки в соответствующей графе разрешения.
«Деньги давай и помалкивай»
Сами же охотники жалуются, естественно, на отсутствие тепла, заботы и вообще какой-то работы с ними чиновников. Негде совсем зверя пострелять. Как говорится, не мы такие (плохие) — жизнь такая… На одном из охотничьих форумов некий Kas-pronino разместил крик души:
«Крайне волнует ситуация с ОДОу (общедоступными охотничьими угодьями — прим. “АиФ — Самара”) Самарской области, может хватит уже выделять непригодные участки для охоты и отбирать в пользу частников то, что хоть как-то несет ценность для нас? Охотиться уже совсем негде. Одни деревни, нефтебазы, высохшие водоемы, мусорки
Ему ответил некий Илья Борода:
«Согласен. Вроде и оставили 20% как положено. А что в этих 20% половина площади — населенные пункты, это вроде как не считается. В этом году столкнулся… На утку и поехать некуда, одни закрепленные охотугодья… Притом что вложений никто в эту охоту не делает. Ни мостков, ни заходы от камыша очистить, про биотехнические мероприятия типа отстрела ворон или создания условий для гнездовий я вообще молчу. Деньги давай и помалкивай. Я лично не против частных охотугодий, но когда люди там вкладываются и работают».
Преступления и наказания
За нарушения правил охоты можно получить как административное, так и уголовное возмездие. Первое зависит от тяжести проступка и количества раз, в которые нарушителя уже ловили — штрафы от 500 до 5 000 рублей для граждан (для юрлиц намного больше — от 25 000 до миллиона рулей), также предусмотрены такие наказания, как конфискация оружия и лишение права на охоту (до трех лет).
Уголовное наказание зависит, естественно, от приговора суда, и тут диапазон самый широкий: от штрафов за «причинение крупного ущерба» (и немалых — до 500 тыс. и даже 1 млн рублей) до исправительных работ или даже лишения свободы (обычно на срок до двух лет). Причем работы или реальный срок часто не отменяют штрафы, а «плюсуются» к ним.
Также браконьер обязан возместить нанесенный природе ущерб — один незаконно добытый кабан «стоит» 30 000 рублей, косуля — 40 000, лось — 80 000. Но сумму санкции могут насчитать и куда большую.