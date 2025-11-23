Полиция задержала мужчину, который насмерть сбил подростка в Подмосковье

Сотрудники полиции из города Коломны Московской области задержали подозреваемого в совершении ДТП, в котором погиб подросток. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Водитель автомобиля Hyundai сбил несовершеннолетнего, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он скончался на месте происшествия. После наезда водитель скрылся.
— В кратчайшие сроки его установили и задержали полицейские. Им оказался местный житель 1986 года рождения, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4, статьи 264 УК России.
