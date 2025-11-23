Силы ПВО отразили украинскую атаку на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отражается очередная атака украинских сил. По его данным, системы противовоздушной обороны перехватили три беспилотника, которые были уничтожены над морем на значительном удалении от побережья. Информация спасательных служб подтверждает отсутствие ущерба гражданской инфраструктуре.
Власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем военных подразделений, задействованных в отражении атаки. Горожан заверили, что угрозы жилым районам нет, и пока все инциденты происходят вдали от берега.
Развожаев обратился к жителям с рекомендацией сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Воздушная тревога в городе была объявлена примерно в 23:25 по московскому времени, после чего население призвали не покидать безопасные места до отмены сигнала.
Ранее силы ПВО за четыре часа сбили над Белгородской и Курской областями девять беспилотников ВСУ.