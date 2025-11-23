Военный США с другом планировали захват острова на Карибах для сексуального рабства

В прошлом месяце Россия призвала своих граждан отказаться от поездок на Мадагаскар до стабилизации обстановки. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва с обеспокоенностью следит за развитием ситуации в республике, где, по данным дипломата, вся полнота власти перешла к военным.