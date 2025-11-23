В Албании при наводнении погибла женщина

Сильные осадки вызвали масштабные наводнения в Албании, в результате которых погибла пожилая женщина. Сообщается, что стихия нанесла значительный ущерб и в соседней Северной Македонии, где проливные дожди также вызвали многочисленные проблемы.
Разлившиеся реки затопили сотни гектаров албанских земель, особенно сильно пострадали муниципалитеты Фиери и Влера — там вышла из берегов река Семани. В районе Девола спасатели обнаружили тело 76-летней женщины, пропавшей накануне. Отмечается, что она страдала деменцией, а повышение уровня реки вынудило энергетиков начать аварийный сброс воды на местной ГЭС.
Опасная обстановка сохраняется и в южных регионах страны. В Саранде произошёл прорыв дамбы, после чего вода затопила три населённых пункта, уничтожила сельхозугодья, хозяйственные постройки и склады. Сообщается также о гибели большого числа домашнего скота.
Ранее сообщалось, что автобус с двадцатью туристами из России застрял вечером 18 ноября на затопленном паводком мосту в провинции Даклак.